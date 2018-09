Dans Det blev One off från Linköping som vann årets regionala koreografitävling Skapa Dans. Tävlingen avgjordes i lördags på Kulturhuset i Finspång och Linköpingsgruppen vann med koreografin "Black illusion". Gruppen får nu representera Östergötland i riksfinalen i Stockholm 3 november där elva bidrag från olika delar av Sverige är med och tävlar. Juryns motivering till segern lyder: ”För stark scennärvaro, musikalitet och lekfullhet på scen och med varandra går 1:a priset till One off med koreografin Black illusion.” Gruppen består av Tilde Moborn, som gjort koreografin, Kajsa Bergman, Lovisa Elfving, Tove Malmström, och Ebba Olofsson. Lördagens final arrangerades av Dans i Öst/Region Östergötland och Finspångskommun. Juryn bestod av Viktor Gårdman och Clara Bankefors från de Norrköpingsbaserade dansgrupperna Vibe Street Style Crew repsketive Blauba.