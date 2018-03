Har inget mer att säga, har inget mer att ge. Trodde att jag var där men jag kunde inte hänga med. Blev inga karriärer, inget jag och du. Två år i ett missförstånd som äntligen kan få ett slut. Kom Miramis nu.

– Så avslutas hela grejen. Sen blir det bara kaos i låten och den går ut i ett fett outro.

Få visste det då, men när Emil Berg sjöng den avslutande textraden i "Allt e bra nu" så var det ett avsked till den Emil Berg som varit. Den som slog igenom med "Du swipa höger" sommaren 2015 och som sedan dess försökt bevisa att han är mer än bara "Tinder-låten".

– Jag har alltid sett den låten som ganska ironisk, men den gjorde också att jag hamnade i ett visst fack. Jag har hela tiden, för varje låt som kom efteråt, försökt ta mig till det jag egentligen velat. Men det har varit svårt att bryta det mönstret, säger Emil Berg.

Han sitter i sin studio nära Slussen i Stockholm. Han flyttade upp till huvudstaden efter den där sommaren 2015 då han låg tvåa på Sverigetopplistan, sjöng i Sommarkrysset i TV4 och spelade över hela landet.

– Det har inte varit någon snyfthistoria men jag kände ganska snabbt att det här inte är ett sammanhang jag vill vara i. Jag såg det ganska mycket som en rolig grej och något som gick ifrån det där återhållsamma och ibland lite pretentiösa som vi gjorde med bandet, The Majority Says. Det kom ikapp och bet mig i baken till slut.

Redan när Emil Berg lämnade The Majority Says hade han en tanke på en solokarriär med texter på engelska. Efter två år med singlar på svenska inleder han nu sitt nya projekt under namnet Miramis – en nystart där han får utrymme att göra vad han vill utan några stora förväntningar.

– Det är fortfarande ett elektroniskt sound men lite mer progressivt och jag försöker blanda in en del organiska grejer eftersom jag är gitarrist från grunden. Och i många fall kanske inte superkonkreta texter, utan de kan vara lite mer poetiska.

– Ja, det är det ju. Jag saknar att turnera utomlands, som vi gjorde med bandet. Jag spelar kanske inte världens mest kommersiella musik men jag hoppas kunna nå en liten klick i olika delar av världen som sen kan bli en stor klick tillsammans.

När han nu börjar skriva texter på engelska vill han kunna ta med sig samma stil och känsla som karakteriserat hans svenska låtar, men det är inte alltid helt lätt.

– Man har en annan relation till det svenska språket men också till saker som händer i Sverige som man kan referera till, som på engelska bara blir konstigt. Så jag kan känna att jag är lite mer begränsad, inte bara i ord utan också i uttryck och personlighet. Det är det jag ibland försöker direktöversätta och bara låta det vara så, och låta lyssnaren tolka själv.

För två år sedan lade Emil Berg till Miramis som ett andranamn, "för att växa in i det, på något sätt". Nu sjösätts projektet och han vet hur han vill att det ska bli.

– Överlag vill jag väl ändå att det ska kännas genuint och personligt. Att det inte ska vara för mycket filter, om du förstår vad jag menar – jag vill inte vara för smart och bara tänka med huvudet, utan hitta en balans mellan hjärna, hjärta och mage.