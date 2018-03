Det första besökaren möts av på utställningen "Scener" på K-ringen är ett vitt hus på en triptyk.

– Den heter "the house of the rising sun". Jag hade varit här i Motala och sett tingshuset när jag stod och väntade på tåget och tyckte det var så häftigt, säger Mickan.

När hon visade tavlan för Göran Hedberg kunde han direkt se var inspirationen kom ifrån.

– Han sa "men det är ju tingshuset" och det hade jag inte tänkt på när jag målade den, det hade bara följt med mig. Så jag hoppas att någon vill ha den så den får stanna här.

Konsten har hon haft med sig hela livet.

– Jag har aldrig tyckt om det anonyma. Därför har det blivit mycket porträtt och människor. Jag känner lätt av människor och lär mig känna dem på något vis, säger Mickan.

Ansiktena hon målar kan komma från ett snabbt möte på pendeln till sitt eget.

– Jag inspireras mycket från musik, böcker, filmer och poesi.

– Man ska känna att man har varit med om något, precis som när man har sett en film.

Vernissagen hålls den 24 mars och finns på plats fram till den 1 maj.