Med den ambitiösa fredsmässan ska såväl Flygvapenmuseet i Linköping och De Geer-hallen i Norrköping fyllas under lördag och söndag. Scenmässigt lär det i alla fall bli trångt när 130 sångare från tre körer tillsammans med Linköpings Akademiska Orkester ska samsas om utrymmet under framförandet av "The Armed Man - A Mass for Peace".

– Vi vill fylla de här två husen och dela upplevelsen med så många människor som möjligt. Det är ett häftigt och kraftfullt projekt, säger Christina Hörnell, dirigent för Linköpings studentsångare och director musices vid Linköpings universitet.

Förutom Linköpings studentsångare är det Den akademiska studentkören Linnea och Chorus Lin som står för sånginsatsen.

– Idén började hos Chorus Lin som undrade om vi inte skulle göra nåt gemensamt och det är alltid kul att göra nåt tillsammans, säger Christina Hörnell.

Efter första världskriget slut bildades Nationernas Förbund och ambitionen var "aldrig mera krig". Istället blev 1900-talet ett av mänsklighetens mest krigsdrabbade sekler. Mot den bakgrunden beställde Britain´s Royal Armories en komposition av tonsättaren Karl Jenkins till millenieskiftet. Resultatet blev "The Armed Man - A Mass for Peace" som också utgör huvudstycket i helgens stora uppsättning "Better is peace".

– Stycket i sig är otroligt dramatiskt. Musiken fungerar som en pedagogisk ingång för att uppleva det hemska i en krigssituation. Det är ett sätt att komma in under skalet och skyddet de flesta av oss byggt upp kring all rapportering kring krigets fasor, säger Christina Hörnell.

Musiken i föreställningen kryddas också av texter hämtade från bland annat Rudyard Kipling, Jonathan Swift, Psaltaren och urgamla indiska texter. Här finns också en text från Toge Sankichi, en av överlevarna från Hiroshima. Som berättare och textläsare finns skådespelaren Christian Zell med.

Att framföra en fredsmässa på Flygvapenmuseet kan tyckas lite motsägelsefullt men det har flera orsaker.

– Först och främst handlade det om att hitta en häftig och annorlunda lokal. Flygvapenmuseet dök tidigt upp eftersom där finns en stor hall. Sen är det också väldigt påtagligt att göra en sådan här sak i en lokal där mycket handlar om krig och försvarsarbete. Det gör det hela extra intressant på nåt sätt, säger Christina Hörnell.