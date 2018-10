Efter två hyllade spelningar på svensk mark under hösten återvänder the Tallest Man on Earth till Sverige för ytterligare fem spelningar.

En av dem blir på Konsert och Kongress den 12 mars 2019.

– Kristians tidigare konserter hos oss har varit utsålda. Därför är det extra roligt att han väljer att komma tillbaka Linköping och att fler får chansen att se honom, säger Emma Högström, konsertkoordinator på Konsert och Kongress i ett pressmeddelande.

Biljettsläpp släpps fredag den 26 oktober.