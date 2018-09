Länk till spellistan hittar du ">här.

The Hollies - Carrie Anne

Taylor Swift - Clean

The Stranglers - Golden brown

R.E.M. - Find the river

Dido & A.R. Rahman - If I rise

Regina Spektor - Don’t leave me (Ne me quitte pas)

The Flaming Lips - Race for the prize

Linda Ronstadt - Heartbeats accelerating

Blue Man Group - The forge

Martha & The Vandellas - Dancing in the street