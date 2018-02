Plagiat! David Zindel är säker på sin sak. Han hävdar att ”The shape of water” bygger på hans pappa Paul Zindels pjäs ”Let me hear your whisper” från 1969. Nu har han stämt filmregissören Guillermo del Toro. Knappt har del Toro slagit ifrån sig anklagelserna förrän kollegan Jean-Pierre Jeunet påtalar att filmen innehåller scener som är misstänkt lika hans film ”Delikatessen” från 1991.

Nu är det ju inte ovanligt att filmer påminner om andra filmer.

Låt oss ta ett färskt exempel: ”Solsidan”. Redan i första scenen förstår jag hur det ska gå för Alex och Anna. När de förstör feststämningen för Fredde och Mickan genom att berätta att de ska skilja sig påminner det starkt om inledningen i Woody Allens ”Fruar och äkta män”, och mycket riktigt avlöper det precis som i Allens film: de återförenas.

Måns Herngren, som regisserat tillsammans med brodern Felix, har lånat från Woody Allen tidigare: ”Adam & Eva” (1997) var influerad av ”Annie Hall” och ”Det blir aldrig som man tänkt sig” (2000) har en lång rad likheter med ”Hannah och hennes systrar”.

Nu är ju inte Woody Allen kungen av originalitet heller. Hans film ”September” har tagit grundkonflikten mellan mamman och dottern från Ingmar Bergmans ”Höstsonaten” och ”Harry bit för bit” är en parafras på Bergmans ”Smultronstället”.

Även det man tror är nyskapande visar sig förr eller senare vara lånegods från någon annan.

Ridley Scott ”Blade runner” (1982) framstod som ett originellt mästerverk med sin visuella stil, sitt sävliga tempot och den stillasittande slutuppgörelsen mot en fiende som reciterar poesi – tiills jag insåg att allt det där kom från Francis Ford Coppolas ”Apocalypse now” (1979).

Likadant trodde jag att David Lynch var unik, tills jag såg Werner Herzogs ”Stroszek” (1977).

Och "Star wars" har fler likheter än man kan tro med Kurosawas gamla samurajrulle ”Den vilda flykten” från 1958.

Alla inspireras av andra. Alla lär sig och lånar av andra. Men att plagiera, det är något annat.

Redan i trailern för ”The shape of water” syntes likheter med ”Delikatessen”. När jag sett filmen är jag lite snopen. Ja, del Toro har snott friskt både från den och från Jeunets ”Amelie från Montmartre”. Om han även stulit från Zindels pjäs vet jag inte, för den har jag aldrig sett. Det har inte del Toro heller, påstår han, men man kan ju undra. En skurk verkar han vara, tänker jag.

Sedan ser jag "Phantom thread", av P T Anderson. Bror och syster lever tillsammans, en ung kvinna flyttar in, det förekommer spöken, förgiftning, en ung läkare. Det påminner ju om "Crimson peak" från 2015 – av Guillermo del Toro.

Är det han som skapat originalet den här gången? Eller har både han och PTA inspirerats av någon annan?