Tanken är förstås god. Ett sätt att skapa samhörighet, ja kanske till och med stolthet för den egna orten. Ett sätt att ge tillbaka lite till befolkningen och visa att allt inte handlar om för stora barngrupper i förskolan, lärarbrist, ont om platser på äldreboenden, eller brist på vårdplatser. Man kan ha kul också.

Så långt frid och fröjd och vem kan väl ha nåt emot det men let´s face it. Stadsfesterna runt om i landet har blivit det offentliga evenemangets motsvarighet till alla de ”genuina” pubar som för ett par årtionden sedan började poppa upp överallt med färdigköpt inredning och rekvisita efter (över)tydlig engelsk förlaga. Stadsfesterna ser helt enkelt mer eller mindre likadana ut överallt. De har dessutom sett ungefär likadana ut sedan fenomenet etablerade sig på allvar runt om i Sverige nån gång i mitten av 80-talet.

Där finns det sedvanliga artistproletariatet som skeppas runt mellan landets kommuner för att pliktskyldigt leverera ett par av sina mer eller mindre aktuella hits till förinspelad musik. Där finns öltälten som serverar blaskig öl i sladdriga plastglas. Kanske också nåt lekland eller skraltigt ambulerande tivoli där personalen mest verkar intresserad av att suga i sig så många cigg som möjligt på snabbast möjliga tid.

Upplägget för en lyckad (?) fest kan enkelt summeras i ett behändigt exemplar av Stadsfestfixarnas ABC.

A - Artister, ofta ur den lägre hierarkin, får plötsligt möjlighet att framträda för tusentals människor. Förvåningen är ofta lika stor på båda sidor.

B - Bröd och skådespel. Redan de gamla Romarna visste vad det handlade om. Gärna Billigt också.

C - Covers spelas det mycket under en fest i staden.

D - Dans, både spontan och organiserad. Det sistnämnda förvånande ofta i form av uppvisningar av obskyra dansarter som t ex linedance eller squaredance.

E - Event. Oklart vad det innebär men olika Events måste finnas. Event är viktigt, dock oklart för vem.

F - Föreningar. Bör knytas till arrangemanget, inte minst för att det är ett bra sätt att få folk att jobba gratis. Även Frityrdoft.

G - Grandios ska festen vara. Storslaget ja men för att låna Psykologiguidens diagnos: ”Grandiositeten och självöverskattningen leder lätt till ensamhet och rentav depression eftersom man inte kan få de höga tankarna om sig själv bekräftade av andra.”

H - Heltäckande. Ska det vara men se upp. Ambitionen ”något för alla” gränsar alltid till självutplåning.

I - Idrott har av någon anledning kommit starkt. Plötsligt ska det springas, cyklas, visas upp och tävlas i varje stadsfest mest självaktning.

J - Jubel. Förväntas av alla besökare.

K - Kul. Som i ”Kul att det händer nåt”, vilket är stadsfestligheternas främsta livsluft.

L - Langos, festerna och festivalernas mest givna inslag. Ingen fest utan att vuxna människor försöker balansera omkring i folkvimlet med en tallrik sladdrigt bröd och rinnig räkröra.

M - Mat ”från spännande delar av världen”. I praktiken oftast hamburgare, Chorizo och, just det, Langos.

N - Nasare. Allting går att sälja. Besök valfri marknad och fest för bevis.

O - Olägenhet. Tycker företrädesvis de som bor i dyra centrala bostadsrätter och plötsligt får så kallat vanligt folk in på knuten. Se även under P och Å.

P - Pissoar, ofta en bristvara. Något som bör beaktas. Se även under O och Ö.

Q - Queer, not so much. En stadsfest är förmodligen det mest o-queera som finns. En möjlig utveckling är dock att ytterligheterna i framtiden här möts enligt Lex Melodifestivalen.

R – Remmar i form av godis. Säljs i kilometerlängder.

S - Seniorer – måste få sitt. Ett litet hörn av en stadsfest bör rikta sig till seniorer där de får bugga, lyssna till dansband och sjunga med Ragnar Dahlberg.

T - Tivoli av tvivelaktig kvalitet gör en stadsfest komplett.

U - Ungdomar. En avdelning för den oklara gruppen måste finnas även om alla vet att de helst lullar omkring på annat håll med medhavd ”sportdryck”.

V - Varning. För stök. Se även under L, O, P, U, X och Ö.

X - X-rated. Aktivitet som kan förekomma när tiotusentals människor med matchande promillehalt ska umgås under uppsluppna former.

Y - Yrsel förekommer alltid. Orsaken kan till exempel vara övertändning eller ovana vid stora folksamlingar. Se även under T, U, X och Ö.

Z - Znark, en viss trötthet kan infinna sig när festerna får fler och fler dagar.

Å - Återkommande. Inte bara festen i sig utan också kritiken mot avspärrade gator och hög ljudvolym.

Ä – Älgkebab. Maträtt som endast existerar under stadsfester, festivaler och marknader. Se även under M.

Ö - Öltält. Essentiellt för en lyckad fest. Har som främsta uppgift att servera så många plastglas ljus lager på snabbast möjliga tid så att besökarna förstår att de har kul.

Micke Pihlblad är Kulturchef för Östgötamedia och skriver krönikor var fjärde vecka