81-årige Svante Thuresson är fortfarande i högsta grad aktuell på den svenska jazzscenen.

– Vi ser verkligen fram emot den här konserten. Det är fantastiskt roligt att få samarbeta med Svante Thuresson, denna unika röst som under decennier betytt enormt mycket för svenskt musikliv, säger Karin Westberg, Pro Musicas dirigent och konstnärliga ledare.

Pro Musica är en kör med 45 aktiva medlemmar i blandade åldrar, kvinnor och män. Med ett och ett halvt års mellanrum brukar de genomföra ett större projekt. Denna gång har de lejt in Svante Thuresson, men ser absolut ingen ekonomisk risk med satsningen.

– Svante Thuresson är fortfarande en fantastisk artist, en jazzsångare av mycket hög dignitet. Jag har nyligen sett honom framträda, säger Karin Westberg.

Pro Musica har under åren gett sig i kast med många genrer. Den här gången blir det alltså en konsert med jazziga förtecken. Kören kommer att sjunga örhängen som ”I´ve got you under my skin” och ”The man I love”. Svante Thuresson har lovat att bjuda på material av såväl Olle Adolphsson som Beppe Wolgers. Han kommer att sjunga flera kända låtar ur sin mångåriga repertoar, och han kommer också att sjunga tillsammans med kören.

– Det är titeln på en av låtarna vi har, skriven av Triple & Touch. Dessutom en titel som känns bra i sammanhanget. Det är en mysig atmosfär och stämning i Baptistkyrkan där publiken kan sätta sig och coola ner, säger Karin Westberg.