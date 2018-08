Det blev bara en enda spelning under sommaren för Little Jinder, på Way Out West i Göteborg. Men hösten ser helt annorlunda ut för popstjärnan. Den 9 november ger hon sig ut på turné genom Sverige. Det är planerat nio stopp längs vägen, och ett av dem blir i Norrköping. Little Jinder kommer till Arbis Bar och Salonger den 14 december, då med nytt material i bagaget. Så sent som förra fredagen släpptes senaste singeln "Pinocchio" och senare i höst beräknas nya albumet "Hej då" släppas. På skivan gästas hon bland annat av Lykke Li och Lorentz.

Arbis själva beskriver Little Jinder på sin Facebooksida som en "given popstjärna för emoji-generationen" som "med smittsamma melodier, innovativa produktioner och ett personligt om än universellt berättande förmedlar historier som ingen annan."

