Motala Filmstudios filmprogram hösten 2018

6 september Call me by your name

Om homosexuell kärlek i en tid av begränsande normer.

20 september Lady Bird

Oscarsnominerad amerikansk dramakomedi om en ung tjej och hennes relationer till familjen och samhället.

27 september Utöya 22 juli

Avskalad och realistisk skildring av terrordådet på Utöya.

11 oktober Smultronstället

Bergmans klassiska roadmovie med bland annat Victor Sjöström, Bibi Andersson och Max von Sydow.

25 oktober White sun

Flerfaldigt prisbelönad film från Nepal. Humoristiskt och vackert om en regimkritisk partisan som konfronteras med olika typer av hinder när han ska begrava sin far.

1 november Saknaden

Rysk film om ett par som ligger i skilsmässa men som måste samarbeta när deras son försvinner.

8 november Cykeltjuven

En italiensk Oscarsbelönad klassiker från 1948 om en man som tillsammans med sin son ger sig ut på jakt efter en stulen cykel.

22 november Lion

Verklighetsbaserad film om indiske Saroo som råkar hamna på ett tåg till Calcutta. Han befinner sig nu många mil bort från hembyn vars namn han inte vet.

29 november C´est la vie!

En sprudlande film om ett bröllop på ett 1600-talsslott utanför Paris, sett ur personalens synvinkel.