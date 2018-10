Bandet bildades två år tidigare i Göteborg av gitarristen Tony Borg och det är just originaluppsättningen av gruppen som gästar Motala. Övriga medlemmar är Jim Jihed (sång), Jimmy Wandroph (keyboards), Toby Tarrach (trummor) och Ken Sandin (bas). Originaluppsättningen återförenades 2010 .

Med anledning av 30-årsjubileet för debutalbumet "Alien" kommer konserten att ha ett särskilt upplägg.

– Vi spelar hela plattan faktiskt, från start till finish med alla låtarna i den ordning som det var när man lyssnade på plattan. Så det är en liten specialkonsert, säger basisten Ken Sandin.

|

Framförandet av debutplattan innebär att Motalapubliken kommer få höra material som inte tidigare hörts live.

– Det finns åtminstone någon låt där som vi inte har spelat live sen vi var i studion och gjorde skivan, säger Ken Sandin.

Efter återföreningen 2010 spelade bandet "väl utvalda roliga gig" och för fyra år sedan kom albumet "Eternity", vilket följdes av spelningar. Sedan har bandmedlemmarna jobbat på olika håll. Motalaspelningen är en av "ett knippe spelningar" med anledning av jubileet.

Eftersom deras största hit "Only one woman" är en coverlåt har bandet nu spelat in en ny coverlåt som släpps strax innan konserterna och det är ännu hemligt vilken låt det är. Den kommer förmodligen att bli ett extranummer på spelningarna, säger Ken Sandin.