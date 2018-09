Linköping

Efter uppväxten i Rosengård i Malmö hamnade Niclas G Thalberg i Linköping i mitten av 70-talet och som vuxen har han haft en brokig bakgrund med diverse jobb ,metadels inom restaurangbranschen. Skapandet har ändå haft med sig hela tiden.

– Jag har haft en tuff och strulig uppväxt men jag har målat i nästan 40 år och är fjärde generationens konstnär på min pappas sida. Tidigare har jag målat vid sidan om men när jag blev av med jobbet bestämde jag mig för att helhjärtat satsa på konsten säger Niclas G Thalberg.

Trots att konsten till största delen varit en bisyssla så har han hunnit med runt 100 utställningar genom åren men nästan alltid utanför konstens finrum och han hymlar inte med vad han tycker om konst- och galleribranschen.

– Det är en smutsig bransch och gallerierna skor sig på konstnärerna, säger han.

Att han nu är inbjuden till Museum of Contemporary Art i Peking och utställningen "Worlds meet each other", där 70 utställare från 60 länder deltar, är närmast en slump.

– Jag surfade runt på nätet och hittade att de sökte konstnärer till utställningen i Kina. Jag anmälde mig och dagen efter fick jag ett telefonsamtal på knackig engelska. Trodde det var nån försäljare så jag sa att jag inte var intresserad. De fortsatte att ringa och jag blev lite oförskämd och slängde på luren till slut. Det visade sig sen att det var från Kina och de ville ha med mig.

Niclas G Thalberg deltar med sex stycken verk i tusch, glas och målningar i den stil han själv döpt till triorism.

– Det handlar om en slags 3D-känsla med vissa svävande effekter, förklarar han.

Utställningen i Peking pågår 15 september - 15 oktober.