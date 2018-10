Precis som vanligt är det professor Martin Kylhammar som håller i trådarna och precis som vanligt är det gratis inträde till Övralidseftermiddagen i Missionskyrkan i Linköping, nu på fredag med start klockan tre.

Evenemanget arrangeras ungefär vartannat år och nu är det tionde gången som en kulturintresserad allmänhet får ta del av forskare och konstnärers syn på olika teman, i år ”Stugsittare och vagabonder: Platsen, resan och skapandets villkor”. Det blir lite av en uppföljning på 2015 års tema ”Platsens mystik”.

Smaka bara på Mårbacka, Övralid, Sunne, Missenträsk, Kivik ...

Martin Kylhammar har ett 20-tal litteraturhistoriska böcker bakom sig och den senaste, som kommer lagom till jul, har fått titeln ”Ett hemligt liv”.

– Den handlar om Heidenstam och hans sista kärlek Kate Bang. Jag har letat på danska vindar, i svenska herrgårdsarkiv, i gömda källarlådor ... och hittat dagböcker och brev som inga andra än Kate och Verner tidigare har läst.

För första gången skrivs historien om Heidenstam bakom scenen, inte som förr, på scenen. Kylhammar lovar att läsarna i boken kommer närmare människan Heidenstam än någonsin tidigare.

På Övralidseftermiddagen fokuserar Martin Kylhammar på Heidenstams liv som aristokratisk vagabond.

– Under sitt liv var han på resande fot mer än nästan någon annan. Han reste i 25 år och var begeistrad av Orienten och städer och platser som nu ligger i ruiner. Som Aleppo.

Innan Heidenstam slog sig ner på Övralid med Kate Bang 1925 levde de utan gemensam bostad i nära tio år, och bodde långa tider i Frankrike, Italien och Danmark.

– Nej, egentligen inte. Många är både och. Det är inte så motsägelsefullt som det låter. Heidenstam, Övralidsskalden, var också en typisk vagabond som sökte skaparkraft i det annorlunda och exotiska, i mötet med andra människor, tider och miljöer.

Eftersom stugsittarna var i fokus under Övralidseftermiddagen 2015 är det vagabondernas tur att dominera i år.

Under eftermiddagens program deltar också författarna Carina Burman och Per Wästberg. Carina Burman berättar om Bellman och hans makalösa liv. Och Per Wästberg är ju en av den samtida litteraturens stora kosmopoliter, som mer än de flesta levt i andra länder och kulturer, inte minst i Afrika. En ensemble ur Östgöta kammarkör under ledning av Christina Hörnell bjuder på musik med anknytning till temat.

En nyhet för i år är att två unga svenska humanister får varsitt stipendium på 100 000 kronor. Det är Peter Bengtsen och Peter Henning, båda verksamma i Lund.

– Det är Stiftelsen Övralids sätt att stödja den trängda humanioraforskningen i Sverige, säger Martin Kylhammar.