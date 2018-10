Linn Koch-Emmery bor numera i Stockholm där hon skriver och spelar in musik under eget namn. Nya singeln “Don’t Sleep On My Luv” snurrar i P3 och en ny ep är på gång. Men tidigare var Norrköping hemstad och ett tag bodde hon på samma gård som Den Svenska Björnstammen och andra skapande personligheter.

– Folk där hade inte så mycket vanliga jobb, så man höll på alla tider på dygnet. Det var väldigt mysigt, som att leva i en bubbla. Men jag var ju 21-22 och kände att “nej gud, jag kanske måste testa nånting mer”. Så jag flyttade upp till Stockholm.

Du kan lyssna på hela snacket via spelaren här ovanför.