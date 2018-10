Podcasten Kvar i Stan, av Christel Valsinger och Anton Nessvi, har gästats av artisten Johan Karlberg från duon The Very Best. Här kan du lyssna på avsnittet med honom.

Johan Karlberg från Linköping har jobbat med internationella storheter som Mumford & Sons och M.I.A. Men senaste projektet gör han med artisten Lazarus i Malawi – en gatumusikant med albinism som lever under det ständiga hotet att dödas, eftersom tron att personer med albinism har magiska krafter lever kvar i landet.

Johan Karlberg var rappare i hiphopkollektivet Stacs of Stamina I slutet av 90-talet, men han lämnade Linköping så fort han gått ut gymnasiet för att flytta till London. Där är han sedan många år ena halvan av duon The Very Best som haft stora internationella framgångar. I Sverige har flera av deras låtar roterat i P3.

När Johan Karlberg gästar Kvar i Stan berättar han om samarbetet med Malawi-födde Esau, som är den andra halvan av The Very Best. Tillsammans jobbar de nu med Lazarus, både för att han är en fantastisk artist, men också för att sprida kunskap om albinism i Malawi. Där lever tron på att kroppsdelar från personer med albinism kan användas i häxkonster.

– Folk springer in i byar på natten och hugger av till exempel armarna på barn. Det är ett stort problem i Tanzania och Malawi, den regionen, säger Johan Karlberg i podden.

Därför trodde Lazarus själv att det föreslagna samarbetet med The Very Best i själva verket var ett förtäckt kidnappningsförsök. Hör Johan berättar mer om det i Kvar i Stan, med Anton Nessvi och Christel Valsinger. Där också Madonna dyker upp på ett hörn!