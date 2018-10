Kvällen börjar med något av ett antiklimax då RAWs grundare och konferencier Mårten Andersson saknas. Han ska bli pappa och istället inleds kvällen med en videohälsning från Mårten, som under föreställningens gång är på BB med sin fru. I Mårtens frånvaro får Kristoffer Appelquist ta över rollen som konferencier. Snabbt visar Appelquist varför han under många år varit en av Sveriges mest framstående komiker och har publiken med sig från första sekund. Han tar direkt chansen att häckla Mårten för hans dåliga timing att boka in en turné så nära inpå barnafödandet. Med en imponerande förmåga att väva in publiken i sina rutiner river han av skratt på skratt när han avhandlar både manlighet och världens längsta tipspromenad.

Kvällens lokala akt Alice Moldvik börjar lite nervöst inför den stora publiken men jag tycker verkligen hon gör en riktigt bra insats när hon vinner över publiken.

Svensk humors stora stjärnskott Carl Stanley följer och har precis som Appelquist full kontroll över Konsert och Kongress med arga rutiner om att gå på maskerad och varför han inte är världens snyggaste kille. Han går av scenen efter tjugo minuter till öronbedövande jubel.

Karin Adelsköld får långa applåder när hon berättar att hon är född i Kisa. Därefter följer en dialekthumor som verkar funka väldigt bra på östgötapubliken. Hon skämtar om sin skilsmässa, dejtingappar och livet som mamma och lyckas få med sig småbarnsföräldrarna som skrattar igenkännande.

Sist ut är Messiah Hallberg som tonat ned sin tidigare stekarkaraktär något, även om den gör sig påmind när han till stora skrattsalvor skämtar om att Mjölbybor antagligen inte förstår hans klädstil. I ett rappt tempo har han publikens fulla uppmärksamhet under tjugo minuter och ser till att tillställningen avslutas med stil.