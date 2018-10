”Man såg ju ut så på den tiden!”

Björn Skifs levererar repliken flera gånger under fredagskvällen när han, på draperiet bakom Saab Arena-scenen, visar bilder från sin långa karriär. Där syns den stolta 9-åringen med sin första och hett efterlängtade trumpet. Där är klippdockan Björn med en tidstypisk 70-talsoutfit i förskräckliga färger. Och där är den unge idolen in spe från tiden med bandet Slam Creepers, vinnare av ”Dalamästerskapet i pop 1966”.

Den musikaliska memoarstunden innehåller bildvisningar, avväpnande mellansnack – och massor av musik. Tillsammans med femton instrumentalister, körsångare och dansare bjuder Skifs på både välkända och mindre ihågkomna låtar från genombrottsåret 1966 och fram till våra dagar. Den unge masen hade då lämnat jobbet som dekoratör på Konsum i Vansbro för att ta chansen med ett annat liv. Att det var rätt val har ju historien visat.

Skifs välkända röst rör sig lika ledigt i ballader och rocklåtar. Han ackompanjerar sig själv på flygel i Leon Russells vackra ”A song for you”. Han sjunger duett med Jessica Marberger i ”When you tell the world you're mine” från kronprinsessan Victorias bröllop. Han balanserar sin eleganta mångsidighet med att även bjuda på tabbarna, som när han glömde bort texten till ”Det blir alltid värre framåt natten” vid Eurovision i Paris 1978 och i stället gav oss de oförglömliga orden ”röppni fälls, örr ur i knön, och gniblisåå, på kvällen".

Kanske uteblir magin. Men det är snyggt, välarrangerat och inte minst välpaketerat för oss som var med när det begav sig och som kan rabbla ”Hooked on a feeling” och ”Michelangelo” i sömnen.

Fotnot: Konserten gavs i Linköping även på lördagskvällen.