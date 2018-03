Anette Abrahamsson

Född 1954 i Norrköping, bosatt i Köpenhamn. Utbildning: Konstakademien i Köpenhamn 1978 – 1983. Där blev hon professor i måleri 2008.

Maria Finn

Född 1963 i Göteborg, bosatt i Köpenhamn. Utbildning: Nyckelvikskolan 1985 – 86, Gerlesborgsskolan 1988, Konstakademien i Köpenhamn 2007 – 2010. Hon disputerade 2010 med avhandlingen ”Images Between the Word and the Film”.

Konst

Anette Abrahamsson och Maria Finn I never promised you a rose garden Målningar, teckningar, foto, film Passagen, Linköpings konsthall Utställningsperiod 8/3 – 18/4