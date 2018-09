Utifrån ett tekniskt perspektiv är det många konstnärer som inte drar sig för utmaningar. Sara Elggren tillhör de som begåvats med tålamod. Hon besitter även en precisionskapacitet. Vävning och vävstolar har en omfattande historik världen över, så också i Sverige. Hur många kvinnor satt inte förr och vävde trasmattor runt om i stugorna?

Saras arbeten är handfasta, men på ett annorlunda sätt. Vävtekniken tillåts spela en roll, fast inte på bekostnad av lyster och elegans – egenskaper som till en del uppstått ur materialet, men som också sprungit ur hennes ambition att tillföra skönhet.

I tvillingverken ”Falling over the side of the mattress (bba och bbe)” har linet sina naturliga färger, som påminner om den hos ett vetefält där säden mognat. Linet hon använt kommer från olika skördar. Därför är skillnaden stor mellan olika nyanser. Det framhäver dels känslan av naturmaterial, dels ingjuter det liv i objekten. Här spelar det oblekta linet huvudrollen. Dess prakt lyfts fram med välvilligt bistånd från svarta inslag.

Det största verket består av två större vävar i så kallad satängteknik. De tilltalande jordfärgerna har anammats av själva kompositionen. Tillsammans skapar de en känsla av tidlöshet. Tankarna kan gå till oskattbara textila föremål som möjligen får vidröras av nån expert i vita handskar. Skönheten hos de här vävarna växer till sig allt eftersom.

Ett antal mindre verk är utförda i en teknik som tillåter osymmetriska mönster. Man kan inte undgå att undra hur det har gått till att få fram dem. Inslag av mycket fina koppartrådar ger en vink om en pågående process. Utställningen är sparsmakad och full av invävda hemligheter!