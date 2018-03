Det är ibland galet knäppt och iblandar visar det på vad som är just knäppt galet. Den politiska satiren finns där, ofta levererad i snabba replikväxlingar där den ena frasen krokar armkrok på nästa, medan ensemblen – eller då Familjen Kaos – rör sig i synkat i förhållande till varandra. Generation Instagram-parodin agerar förinspelade mellanakter under temat Blond och Blondare. Och några hyper-flum-akter bryter in där jag undrar om det är en matiné från 70-talets brutalplyschålder eller Teletubbies-gone-wild som pågår på scenen. Däremellan musik, där tekno möter rap och texterna ibland parodierar, ibland vill delge ett budskap. Temana avbyter varandra: politik, veganism, Twillight-sagan, feminism, politik, livet runt 30, skattesmitare, mobiltelefoni, och så politik igen. Repliken är snabb, liksom växlingen mellan scener och i stilarter. Bianca Kronlöf – som en av de tre i Familjen Kaos – pantomim-agerar, men bjuder också på den vassaste repliken och tydligaste publikinteraktionen. Tiffany Kronlöf fokuserar mer på sångnummer. Och Thom Gisslén blandar elgitarrbakgrunder med replikskiften. Tankevurpor möter tänkvärdheter och viljan att påverka är påtaglig. Man gör svart och vitt av gråzoner och andra betänkligheter. Och man vill nog frälsa och skapa förändring. Men pratar kanske mest för de redan frälsta.

Fakta Humorshow 3 av 5 Familjen Kaos: De redan frälsta, Crusellhallen, Linköping, Tisdag 27 mars