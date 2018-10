”Skarpt läge” sattes upp som krogshow på Cirkus i Stockholm hösten 2017 och turnerar nu runt Sverige med slutstation Örebro den 1 december. På fredagen och lördagen var det Linköpings tur att få se och höra artisten, aktivisten (han sitter i styrelsen för Artister mot nazister) och evighetsmaskinen Tomas Ledin.

Saab Arena var knappt halvfull på fredagen. Men vi som var där var desto mer entusiastiska. Scenräven Ledin vet hur man får alla i en blandad publik att känna sig välkommen och med på noterna. Det avspeglar sig i hans prat med medmusikerna, i hans mellansnack och inte minst när han flyttar ut halva musikerskaran på en liten scen mitt i publikhavet. Stjärnan och hans gäng hamnar nu nästan i vårt knä och gör där en tajt och snygg version av ”Hon gör allt för att göra mig lycklig”.

Scenbilden med dess fantastiskt välgjorda animeringar bidrar också till upplevelsen. I en kort sekvens får vi följa med till Capri där Ledin till eget gitarrackompanjemang – han är även en mycket skicklig gitarrist – tolkar andra artisters låtar. ”Hungry heart” av Bruce Springsteen. ”I was made to love her” av Stevie Wonder”. Och hans och hustrun Maries speciella kärlekssång ”A case of you” av Joni Mitchell.

Att han kan göra något bra av andras musik vet vi från ”Så mycket bättre”. Och när han som extranummer framför ännu ett pärlband av egna hits visar han återigen prov på sin mångbegåvning.