De finns i Boxholm, Lund, Kalmar och Gävle men rötterna är genuint östgötska.

– Kärnan i Squawk har hela tiden varit jag och Åsa Tedebro. Vi har väl känt varandra i 25-26 år, säger Magnus "Bonum" Hedin.

Själv hamnade han i Boxholm för snart 20 år sen men har långt musikaliskt förflutet i framförallt Norrköping med ett otal antal band och som välkänd och välrenommerad studio- och ljudtekniker. Åsa Tedebro gjorde de linköpingska scenerna osäkra i slutet av 80-talet och början av 90-talet med band som bland annat Send No Flowers innan hon omlokaliserade till Lund.

|

– Jag flyttade till Lund 2002, jag sjöng lite med en jazzkvartett och vi höll kontakten men sen tog jag inte en ton på sex-sju år. Jag gick in i mammarollen och tyckte väl jag var för gammal för rock men nu känner jag att jag kan vara lite tuff igen, säger Åsa Tedebro.

Lägg till gitarristen Richard Warldén (förflutet i bland annat Sonic Surf City, numera Kalmarbo) och trummisen Björn Nyström och Squawks sättning är komplett.

Första livstecknet från Squawk kom redan 2011 med 6-spårssläppet "Can you hear me" men sedan blev det tyst. Tills nu.

– Jag började plötsligt oförhappandes skriva massa låtar när jag byggde studion och skulle lära mig den ordentligt, säger Magnus Hedin som också driver inspelningsstudion Studio Fredrikson i Spångsholm utanför Mjölby.

– Vi jobbar så att jag gör skelettet och spelar in allt. Då är det helt utan sångmelodier. Sen skickar jag det till Åsa och säger "gör nåt av det här". Kanske lite annorlunda men det funkar för oss, säger han

– Jag är glad att jag hållit på ganska länge. Jag tycker det är häftigt att hitta vägen för vad som funkar. Melodier har alltid varit min starka sida och jag får snabbt en liten slinga och en textrad i huvudet när jag hör nåt. Sen utgår jag från det och bygger vidare, säger Åsa Tedebro.

Nya "It´s all about commitment" är en hård och stökig riffbaserad historia men att kalla det för metal är att göra det för lätt för sig. Squawks musik är inte helt enkel att kategorisera.

– Jag lyssnar egentligen på allt från Lasse Dahlquist till Kraftwerk. Det är svårt att beskriva hur vi låter men vi har vårt ursprung i nån slags postpunk-era med Siouxsie and the Banshees, Killing Joke, Cure, Kukl och sådana grejor, säger Magnus Hedin.

När skivan släpptes på allehanda digitala plattformar för ett par veckor sedan lät inte rektionerna vänta på sig.

– Det kom positiv respons nästan direkt. Från Kanada, USA, Tyskland och här hemifrån. Vi var inte riktigt beredda på det, säger Magnus Hedin.

Planerna nu är de helt överens om.

– Nu vill vi ju ut och spela och få en liten fanbase som gillar oss, säger Åsa Tedebro.