Består av Axwell och Steve Angello – som egentligen heter Axel Hedfors och Steven Fragogiannis – och Sebastian Ingrosso.

Bildades 2008 och släppte debutsingeln "One (Your Name)” två år senare.

Har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" (2012).

Splittrades 2013 efter en spelning på festivalen Ultra i Miami – där de sedan återförenades den 25 mars 2018.