– Det ska bli skitkul! Vi har inte spelat i Sverige på ett tag, säger sångaren Jimmie Zetterdahl.

I slutet av 2016 och början av 2017 spelade metalcore-bandet flitigt runt om i landet. Sen påbörjades arbetet med albumet "End in gold" och alla spelningar fick läggas på hyllan.

– Vi spelade in en singel i en studio i Kinna, "Too late for sunrise", och efteråt hörde producenterna av sig och frågade om vi ville spela in ett helt album där.

Bandet fick hjälp med allt som hör albumsnickrande till och låtarna skickades fram och tillbaka med förändringar och idéer.

– Det var ett stort projekt, ett dyrt projekt. Men vi sa att om vi skulle göra det här så skulle vi göra det ordentligt, säger Jimmie Zetterdahl.

Ett återkommande tema i texterna på den nya skivan är psykisk ohälsa.

– Det är väldigt många som mår dåligt och lider av psykisk ohälsa utan att säga något. Jag själv jobbar på en skola och det är något man märker av. Jag tänker också på Chester Bennington, sångaren i Linkin Park som tog livet av sig förra året.

I augusti 2016 slutade bandets gitarrist och främste låtskrivare Rasmus Taberman. Basisten Joacim Johansson tog över hans plats och in hämtades Jesper Nockmar.

– I och med att Rasmus slutade fick vi börja om lite på noll när det gäller vårt sound. Det var lite hårdare förr med riktig metalcore medan det nu är mer baserat på melodier. Det är lite mer som sådan musik som vi själva gillar att lyssna på.

Men bandet har inte helt övergett det gamla. Det finns en hel del hårda låtar på nya skivan också och många av de gamla låtarna fortsätter att spelas live. I somras var bandet ute på sin första turné i Östeuropa med stopp i Ryssland, Ukraina och Polen.

– Det är skillnad på hur publiken tar emot en därborta. I Sverige kan folk stå lite i bakgrunden med en bärs i handen och stå längs med väggarna. Men ryssarna och ukrainarna var överallt, nästan uppe på scen.

På spelningen på Palatset ska bandet spela hela nya skivan rakt igenom. Med sig får de också banden Demoncore och Artificial sky.

– Vi har spelat en hel del i Linköping men vi försöker att inte spela här så ofta. Vi vill inte bara vara ett Linköpingsband som bara spelar här.

Framtidsplanerna efter spelningen på Palatset är att fortsätta att spela så mycket som möjligt med ny turné i vinter eller i vår.

– Att leva på musiken är ju förstås pojkdrömmen men man får vara lite realist också. Men ambitionen är att vi ska växa mer och mer, åka på turnéer några gånger per år och göra oss ett namn.