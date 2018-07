Omkring 16 000 hushåll saknar ström och cirka 100 000 tågresenärer berörs enligt järnvägsbolaget SNCF. Parispressen rapporterar att det har varit kaotiskt på stationen, eftersom parisarna just nu är i färd med att dra på semester. Resenärerna uppmanas att om möjligt ändra sina resplaner.

Det är linjer mellan huvudstaden och västra respektive sydvästra Frankrike som utgår från Montparnasse. En del av de snabbtåg (TGV) som skulle ha trafikerat Montparnasse under fredagen dirigeras om till stationen Austerlitz. För snabbtåg till och från Bretagne och Loiredalen gick SNCF in för att använda reservkraft för att slippa dra om eller ställa in tågen, skriver tidningen Le Parisien. Viss trafik har kommit i gång, men störningar kommer att märkas även under helgen.

Brandorsaken är inte känd, men den startade i en tunnel i Issy-les-Moulineaux sydväst om Paris. Alldeles intill ligger Microsofts huvudkontor i Frankrike. 2 500 personer måste evakueras enligt myndigheter.

Nätoperatören är ett dotterbolag till energijätten Électricité de France.

Tågen mellan London och Paris sinkas samtidigt av värmeböljan. Den påverkar luftkonditioneringen ombord på tågen som går genom tunneln under Engelska kanalen. I torsdags var förseningarna uppemot fem timmar, men de har ungefär halverats sedan dess. Trafikbolaget Eurotunnel ger resenärerna rådet att ha med sig dricksvatten på resan.