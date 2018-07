Det rör sig om personer som ringer upp äldre och säger att de är från banken eller polisen.

Det här är en systemhotande brottslighet på så sätt att tilltron till polis, banker och elektronisk identifiering försvinner, säger Stefan Larsson.

Gärningsmännen använder sig av tjänster som gör att bankens nummer dyker upp i displayen när de ringer. De ringer upp och säger att något är fel, och att de måste stoppa det nu. Enklast genom att logga in på sin bankdosa, eller med sitt bank-id. Men bedragarna har fyllt i offrets uppgifter i sin dator, så när de använder sitt bank-id släpps bedragarna in. Sedan säger de att det inte funkade och att man måste göra om det. Andra gången man trycker in sina uppgifter signerar man en överföring.

Många skäms

Medelåldern på de drabbade ligger på strax under 70 år.

Det här är en åldersgrupp som är den enda som fortfarande har respekt för myndigheter och banker, och som gör som de blir tillsagda, säger Stefan Larsson.

Han berättar om vuxna män som sitter och gråter för att de inte kan handla mat, på grund av att det är mitt i månaden och de har blivit lurade på allt de har på banken. Många av dem skäms för att berätta vad som hänt för sina anhöriga.

Jag tycker att det här är en synnerligen hänsynslös brottslighet. Det rör sig om människor som redan i många fall lever under knappa förhållanden. Det här är vanliga personer.

Gärningsmännen är unga. Oftast 90-talister. De som nu står åtalade är 19 och 22 år gamla. Merparten av de inblandade finns i Malmö och flera av de misstänkta har kopplingar inom den organiserade brottsligheten.

Vi har ingen misstänkt i norra Sverige. Däremot finns majoriteten av de lurade där, säger Stefan Larsson.

Hittar nya sätt

Den här rättegången är den första mot just den här typen av bedrägerier. Förmodligen kommer nästa rättegång efter årsskiftet, och därefter väntar fler.

Stefan Larssons förhoppning är att operatörerna ska sätta en spärr för tjänster som gör att man kan ringa från valfritt nummer. Då tvingas bedragarna tillbaka till kontantkortsnummer.

Han ser även lättillgängligheten av personnummer som ett problem.

Hade det inte varit så lätt att hitta folks personnummer på nätet hade en stor del av bedrägeribrotten försvunnit. Sedan ligger ett stort ansvar hos bankerna också. De måste försvåra genom vissa spärrar som gör att man inte kan identifiera sig i Sundsvall och ta ut pengarna i Malmö. Men till syvende och sist handlar det om det egna ansvaret.

Men de hittar alltid nya sätt. Bedrägeribrotten kommer att dö ut med mänskligheten, säger Stefan Larsson.