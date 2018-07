Tv Just nu spelas en ny, kinesisk, version av sci-fi-serien "Äkta människor" in. Tv-serien som gick under två säsonger på SVT mellan 2012 och 2014 har redan fått en amerikansk/brittisk version, "Humans". Den engelskspråkiga varianten avslutade för ett par veckor sedan sin tredje säsong. Nu ska även robotarna, eller hubotarna som de kallas i serien, börja prata mandarin.

"Sci-fi drama är en underrepresenterad genre över hela regionen och vi tror verkligen att det här nya arbetet kommer att ge en ny trend och att Endemol Shine China fortsätter att vara ledande inom kreativitet och innovation, och erbjuda unikt material till marknaden", sade tv-produktionsbolaget Endemols William Tan om att serien nu ska produceras för den kinesiska marknaden, enligt The Hollywood reporter.

Inspelningarna av den kinesiska versionen som redan har börjat leds i huvudrollerna av Ray Ma och Stephy Qi.