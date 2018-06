Under sommarmånaderna ljuder ett välbekant ljud över Åtvidaberg kl 13 varje dag. Då avfyrar Solkanonklubben sin middagssalut från solkanonen vid Bysjön. Men nu blir det tyst ett tag.

– Under rådande förhållande är vi nödsakade att ställa in skotten, säger tornöverste Karl-Erik Johnsson, som under sina 18 år i föreningen inte varit med om liknande.

Solkanonen laddas med kartong och krut. När skottet går av är det risk att kartongen kan antända torrt gräs eller löv i de nu torra branterna runt tornet.

Karl-Erik Johnsson har en önskan om regn. I avvaktan på det fortsätter klubben att ge information om tornet och kanonen, det sker dagligen kl 12.45-13.