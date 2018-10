– För någon vecka sedan hittade man att någon eldat på en stoppad soffa här, säger Fredrik Klint för Klint Fastigheter som äger Slaggboet, Åtvidabergs hotell och de sammanbyggda ladorna.

Under söndagskvällen totalförstördes den lada som hört till Slaggboet. Polisen meddelade redan under kvällen att två minderåriga barn erkänt branden.

– Polispersonal i Åtvidaberg talade med barnen och deras föräldrar. Barnen hade varit inne i ladan och eldat. Det hade tagit sig och spritt sig utanför deras kontroll, säger Martin Hedberg, inspektör vid polisen i Linköping.

|

Han är förundersökningsledare för ungdomsbrott, men inte i fallet med branden i Åtvidaberg.

– När det är fråga om grövre brott så utreds de av åklagare, även om barnen inte är straffmyndiga och det inte kommer att hanteras straffmässigt.

Barnen som ska ha erkänt har inte hörts av polis.

– Vi kommer att göra en teknisk undersökning om det går, men troligtvis finns inget kvar. Vi kommer också att samla in information. Barnen får juridiska biträden och kallas till samtal tillsammans med föräldrar och socialtjänst, säger Hedberg.

|

Fredrik Klint står på måndagsmorgonen och blickar in mot de glödande resterna. Tidigare under morgonen hade branden tagit sig i resterna och räddningstjänsten hade fått rycka ut igen.

– Det är tragiskt att det brunnit ner, men huvudsaken är att barnen hann komma ut i tid. Som jag förstår så gick det väldigt snabbt för elden att ta sig i ladan, säger han.

Längre upp på Slevringevägen ligger Centralskolan. Där ska två incidenter med försök till anlagda bränder ha inträffat under förra veckan. Centralskolans rektor Maria Gullquist bekräftar en händelse sent under torsdagen.

– Det är en lärare hos oss som upptäckte att det låg pinnar, som är till för att stadga träd, under hennes bil. Någon hade försökt att elda på dessa, men det hade inte lyckats ta sig.

Under fredagen upptäcktes också en mindre skada efter brand på skolans konstgräsplan. Båda händelserna är polisanmälda.

Martin Hedberg känner inte till dessa anmälningar och kan inte koppla dem inte till söndagens brand.

Ladan som totalförstördes i branden användes som förråd av ägaren Klints fastigheter.

Fredrik Klint berättar att det fanns en stor mängd plankor till byggnadsställningar, äldre parkettgolv och utrustning som använts på Åtvidabergs hotell. En skylift som brukar förvaras i ladan var tillfälligt på annan plats.

Han konstaterar materiella förluster, men också att ett stycke Åtvidabergshistoria bokstavligen gått upp i rök.

– När Slaggboet byggdes runt 1850-talet så byggdes det med självhushåll. I ladan fanns tio-tolv fack där de boende kunde ha en ko, en häst, grisar och höns. Det fanns både bete och vall åt djuren i Villahagen och i trädgården fanns odlingsrutor om sex gånger sex meter.