– Jag har alltid varit en naturmänniska. Det är som att naturen ropar på mig att gå ut. Mina låtar, poesi, tavlor och foton är oftast skildringar av naturen. Jag vill använda mitt skapande för att skapa en bättre värld för djuren, naturen och haven.

Under artistnamnet Älvhjärta har Elina Karsna skapat en egen musikgenre som hon kallar för "älvpop". Hon själv beskriver det som musik som "kombinerar stämningar, dynamik, röst, ton, pop och intuition. Trollbindande magisk musik från själ och hjärta".

– Det är många som kommer fram till mig efter spelningar och berättar hur berörda de har blivit. Ibland gråter de och kan berätta riktigt gripande historier. Det är det finaste, att jag får beröra.

|

Hon är född i Stockholm, uppvuxen i Karlskrona och har bott i Lund, Göteborg och på landet i Värmland. Till Åtvidaberg flyttade hon för fem år sedan och en av anledningarna till att hon har blivit kvar är närheten till naturen. Sjungit har hon gjort sedan hon var två år gammal.

– Sen har jag tagit lite kringelikrokvägar för att komma hit, men musiken har alltid varit den röda tråden i allt jag gör.

På streamingsidan Soundcloud och på Youtube finns i dag ett tiotal låtar av Älvhjärta och fler låtar ska det bli.

– Förr skrev jag väldigt ofta och satt alltid vid pianot med texter, melodier och låtar. Nu skriver jag textrader och melodier när de kommer till mig. Jag har väldigt många låtar på gång, som jag ska sätta mig ned och skapa vid pianot.

|

Det stora materialet av nästan färdiga låtar hoppas hon snart ska kunna bli till en skiva – en skiva som skulle bli ytterligare ett bevis på att karriären går åt rätt håll. För det blåser medvind för Älvhjärta just nu: i sommar har hon spelat in en musikvideo i Göteborg och i förra veckan gick hon vidare till final i talangtävlingen On stage, som går av stapeln i samband med Linköpings stadsfest 23 augusti.

– Det känns jättekul. Det vore förstås roligt att vinna men det är inte så viktigt. Det är roligt att få sprida min röst, mitt namn, visa vem jag är och sjunga till människors hjärtan.

Låten som hon tävlar med heter "Befriad" och är skriven av Åtvidabergarna Camilla Wallin och Reine Eriksson, som hörde med Elina Karsna om hon ville sjunga den.

– Jag kände direkt att den kändes så rätt. Jag kan inte sjunga vad som helst, det måste kännas rätt i hjärtat – och den låten var väldigt mycket Älvhjärta.