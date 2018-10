– Vi lägger det som förslag i den kommande investeringsbudgeten, säger kommunalrådet Elisabet Edlund (S).

Hon antyder att den kommande majoriteten om fyra partier (S, C, V och L) har förankrat satsningen i den kommande överenskommelsen mellan partierna.

– Kvar är SD och MP. Deras gruppledare får information under eftermiddagen (läs söndag, reds anm) när vi informerar om budgeten inför kommande budgetberedning, säger Edlund och räknar med ett brett politiskt stöd.

– Vi har hela tiden sagt att det är viktigt att även ytterområden får tillgång till bredband och fiber.

Förslaget läggs i den kommande investeringsbudgeten. Under åren 2019, 2020 och 2021 föreslås kommunen avsätta tio miljoner kronor om året.

En tjänstemannautredning har sökt lösningar för den del av landsbygden där det saknas extern finansiering och där utsikterna för externa lösningar saknas.

Kommunen har haft dialog med privata aktörer kring hur kommunen ska gå vidare för att nå statliga löften för åren 2020 till 2025.

Regeringen har en vision om ett helt uppkopplat Sverige med ett slutmål om att alla senast 2025 bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Inom Åtvidabergs kommun har utbyggnaden av bredband pågått under flera år. Den började i Grebo, Björsäter och Falerum med omnejd. Under åren 2014-2018 fortsatte kommunen utbyggnaden i Åtvidaberg, där strax under 90 procent av hushållen anslutits.

Fullmäktige får frågan om fortsatt utbyggnad vid sitt budgetsammanträde i november. Då ska beslut om finansiering och turordningen av utbyggnadsområden tas.

– De ekonomiska förutsättningarna är väsentliga. I den första etappen på landsbygden fanns EU-bidrag och statliga bidrag att söka. Etappen i tätorten byggdes ut utan bidrag. I dagsläget finns inga kända bidrag att söka på regional, statlig eller EU-nivå, säger kommundirektör Robert Bredberg på kommunens hemsida där han fortsätter:

– Behoven av en bredbandsutbyggnad är lika stor för våra medborgare på landsbygden som i tätorterna, men fiberutbyggnad på landsbygden kräver högre investeringar jämfört med utbyggnad i tätorten på grund av anslutningstätheten. Vi behöver se över de tekniska och funktionsmässiga förutsättningarna för olika områden på landsbygden och hur stor anslutningsgraden beräknas bli. Det innebär att områden med flest potentiella anslutningar på landsbygden kan komma att prioriteras före andra områden för att så snart som möjligt kunna täcka kostnaderna.