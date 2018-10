Metoo-rörelsen föds

Den 5 oktober 2017 publicerar tidningen The New York Times de första anklagelserna om sexuella trakasserier mot Hollywood-producenten Harvey Weinstein. Den 13 oktober skapas den franska hashtaggen #balancetonporc (ungefär: Häng ut ditt svin) på Twitter.

En engelsk version med hashtag #metoo följer två dagar senare: "Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver 'jag också' som status, kanske människor kan förstå omfattningen av problemet", skriver skådespelaren Alyssa Milano på Twitter den 15 oktober.

Embryo redan 2006

Det fanns faktiskt en föregångare till dagens metoo-rörelse redan 2006. Den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burke skapade då en kampanj under parollen me too på Myspace, för att belysa sexuellt våld mot främst svarta kvinnor.

Kända män pekas ut

Metoo-kampanjen blev snabbt viral och global när kvinnor världen över anklagade män för olika former av övergrepp. En av de första kända män som hängdes ut med namn var den amerikanske skådespelare Kevin Spacey. Den 29 oktober publicerade Buzzfeed en intervju med Anthony Rapp som berättade att han hade utsatts för sexuella trakasserier av Spacey mer än 30 år tidigare, när han var 14 år gammal. Fler anklagelser följde. Skandalen har fått Netflix att stryka Spaceys huvudroll i serien "House of cards" och han miste rollen i filmen "All the money in the world".

Sporthjältar skonas inte

Metoo-rörelsen når även sportens värld. Den tyska tidningen Der SpiegeI publicerar uppgifter om att den portugisiska fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo ska ha förgripit sig på en kvinna i USA för nio år sedan och för att sedan ha betalat henne cirka 2,7 miljoner kronor för att tysta ner saken. I slutet av september 2018 träder kvinnans fram med namn och bild och amerikansk polis öppnar utredningen på nytt. I och med det tar Ronaldo paus från landslaget.

Politiker faller

Metoo-rörelsen har även fått en rad politiker världen över på fall. Den 1 november avgår Storbritanniens försvarsminister Michael Fallon efter att ha anklagats för trakasserier, bland annat för att ha tafsat på en journalist. I Sverige anklagas Vänsterpartiets tidigare ledare Lars Ohly för sexuellt ofredande under ett partiarrangemang. Det leder till att Ohly lämnar partiet i protest mot att partiledningen stängt av honom från partiets aktiviteter.

Medieprofiler hängs ut

Flera kända svenska programledare och journalister anklagas i sociala medier för olika former av sexuella trakasserier. Aftonbladet, TV4 och SVT startar utredningar av några av sina egna medarbetare. Ett par av fallen leder till åtal, men männen frias. Många medier väljer att namnge dem, vilket väcker en pressetisk debatt. I maj 2018 fälls flera tidningar av Pressens opinionsnämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed i och med publiceringarna.

Bransch efter bransch gör upprop

Sverige skakas av en rad kollektiva upprop där kvinnor från olika grupper talar ut om trakasserier och övergrepp. Först ut var skådespelare under hashtaggen #tystnadtagning. I en artikel i Svenska Dagbladet 10 november 2017 vittnar 456 kvinnliga skådespelare om övergrepp under karriären. Senare följer bland andra jurister under parollen #medvilkenrätt, sångare (#visjungerut), politiker (#imaktenskorridorer) och journalister (#deadline). Andra upprop saknar koppling till någon bransch eller yrkesgrupp, som drogberoende kvinnor (#utanskyddsnät) och prostituerade (#intedinhora). Uppropen leder till krismöten och åtgärdsplaner.

Svenska Akademien skakas

I november 2017 skakas en av Sveriges viktigaste kulturinstitutioner i sina grundvalar. I Dagens Nyheter vittnar 18 kvinnor om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Avslöjandet leder till en kris i Akademien med flera avhopp och att utdelningen av Nobelpriset i litteratur 2018 ställs in.

I juni 2018 åtalas kulturprofilen och den 1 oktober döms han till två års fängelse för ett fall av våldtäkt. Både han och åklagaren överklagar domen.

Anklagelser slår tillbaka

Att metoo-rörelsen inte är okomplicerad illustreras av anklagelserna mot den italienska skådespelaren och regissören Asia Argento. Hon blev en av metoo-rörelsens förgrundsgestalter när hon vittnade om att filmproducenten Harvey Weinstein utsatt henne för våldtäkt. Nu anklagas hon själv för sexuella övergrepp mot en i dag 22-årig amerikansk skådespelare. Övergreppen ska ha skett när han var 17 år. Hon nekar till anklagelserna men har medgett att hon betalat ut pengar till honom.

Metoo gör avtryck

Metoo-rörelsen har satt spår i den svenska samhällsdebatten och i politiken. Här är några exempel på hur övergrepp och trakasserier mot kvinnor lyfts fram:

Regeringen och Vänsterpartiet tar våren 2018 fram åtgärder för 120 miljoner kronor i vårbudgeten. Fokus läggs bland annat på arbetsmiljö och undervisning om sex- och samlevnad i skolan.

I augusti 2018 meddelar regeringen att man vill skärpa sanktionerna mot arbetsgivare som inte tar krafttag mot diskriminering och trakasserier. Regeringen skjuter också till 50 miljoner kronor extra för 2018 till kvinnojourernas arbete.

Allt fler tjejer anmäler sexuella trakasserier eller sexism på nätet, visar undersökningar av Statens medieråd, och samtalen till Kvinnofridslinjen ökar efter metoo.

I slutet av augusti anordnas Statement i Göteborg, en festival där bara kvinnor, icke-binära och transpersoner är välkomna.