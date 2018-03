Mejerijätten Arla anser att många konsumenter ser positivt på att mjölkkor får gå ute under sommarmånaderna och ska därför premiera vissa mjölkproducenter, rapporterar Lantbruksnytt.

Enligt ett utskick till mjölkbönder som tidningen tagit del av utgår en extra betalning på 7,2 öre per kilo mjölk under maj, juni, juli och augusti, om mjölkproducenten låter sina kor vara ute 25 procent längre än vad beteslagstiftningen kräver. Det innebär 1,5 timme per dag eller 15-30 dagar extra, beroende på var i landet som gården ligger.

Särskild "sommarmjölk"

Produkter som mjölk, fil och grädde kommer sedan att säljas mellan 1 maj och 31 augusti, med en särskild märkning som visar att de kommer från "sommarmjölk", skriver Lantbruksnytt.

Arlas presschef Erik Bratthall vill inte avslöja så många detaljer eftersom planerna fortfarande är hemliga, men han bekräftar Lantbruksnytts uppgifter.

Det här vill jag helst inte bekräfta. Men ja, deras uppgifter är korrekta. Det jag kan säga är att det är en jättespännande satsning på mjölk som kommer från kor som får gå ute ännu längre än vad lagstiftningen kräver, säger han till TT.

Bratthall bekräftar att Arla arbetar med att få i gång systemet och hoppas att det ska vara klart före sommaren.

Det är ett stort arbete att få i gång det här. Jag kan inte gå in på vad, men det kommer att komma nya lanseringar.

Märks på prislappen

När korna är ute på bete under längre tid innebär det högre kostnader för mjölkbönderna, vilket kommer att märkas på prislappen.

En kul sak med detta är att det blir en mätare på om konsumenten är beredd att betala lite mer när de vet att korna har varit ute längre, säger Erik Bratthall.

Jordbruksverket är positivt inställt.

Det är bra att branschen tar eget ansvar. Varje stund som korna får vara ute mer är positivt, så att det premieras på det här viset är bara bra, säger Lotta Andersson på verkets enhet för idisslare och svin.

Enligt beteslagstiftningen ska nötkreatur för mjölkproduktion vara utomhus fyra månader under betessäsongen i södra Sverige, tre månader i mellersta Sverige och två månader i norra Sverige.