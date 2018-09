Östergötland Få undgick nog att lägga märke till de kraftiga stormbyarna som uppstod i Östergötland när stormen Knud drog in över länet på fredagseftermiddagen. Läsare fångade händelserna på både film och i kameran. Här ovan kan du se en lång rad av de bilder vi fick in under tiden som den kraftigaste blåsten pågick.