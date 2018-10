Afghanistan Minst 54 människor dödades i våldsamheter på olika håll i Afghanistan under måndagen, på dagen 17 år efter att USA invaderade landet, rapporterar The New York Times , som har sammanställt uppgifter från lokala myndigheter runt om i landet.

Bland de döda fanns minst 35 regeringssoldater och 19 civila. Majoriteten av regeringssoldaterna dödades i attacker från talibanerna, medan de flesta civila uppges ha fallit offer vid två händelser i centrala Afghanistan då regeringsstyrkor öppnat eld samt under ett amerikanskt flyganfall i de östra delarna av landet. USA:s militär säger sig dock inte ha genomfört något anfall i området.

Flera talibaner ska också ha dödats i en rad attacker som afghanska styrkor säger sig ha genomfört i 14 av landets 34 provinser. Dödssiffrorna har dock inte gått att bekräfta, enligt New York Times.

Amerikanska flyganfall till stöd för de afghanska regeringsstyrkorna har trappats upp under de senaste månaderna, för att kontra en intensifierad offensiv från talibanerna.