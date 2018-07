"Brexit borde ha handlat om möjligheter och hopp. Det borde bli en chans att göra saker annorlunda... Den drömmen håller på att dö, kvävd av onödigt självtvivel", skrev Johnson i sitt avskedsbrev till May.

Han hänvisade till att han med gott samvete inte kunnat ställa sig bakom den brexitplan som kabinettet enades om i fredags, utan att orden "fastnar i halsen".

Beskedet kom bara timmar efter det att Davis formellt lämnat regeringen. Det var inget enkelt beslut att fatta för utrikesministern, sade Johnsons politiske sekreterare Conor Burns till BBC.

Den tidigare hälsoministern Jeremy Hunt, 51 år, har utsetts till ny utrikesminister, meddelade Mays stab sent på kvällen. Hunt stöttade remain-kampanjen inför folkomröstningen 2016, men ändrade senare ståndpunkt på grund av vad han ansåg vara arrogans från EU:s sida i förhandlingarna.

Missnöje med plan

Det var i söndags som brexitministern David Davis lämnade in sin begäran om avsked, två dygn efter att kabinettet enats om en plan för hur Storbritanniens ekonomiska band med EU ska behållas efter landets utträde ur EU. May förordar en så kallad mjuk brexit, till skillnad från Davis.

David Davis och Boris Johnsons avgångar försätter Storbritannien i en rejäl regeringskris och premiärminister Theresa May i en mycket svag position. Cole bedömer det dock som osannolikt att May kommer att avgå. Och för att kunna utmana May måste anhängarna av en så kallad hård brexit organisera sig mer effektivt än i dag.

David Davis har sagt till BBC att han fortsatt stöder May i hennes ledarskap och att han inte uppmuntrar andra att utmana henne.

Johnson nyckelfigur

Avhoppen har bekräftat svårigheterna för premiärministern. Vi vet att de funnits där, och nyckeln till att det varit en så svår beslutsgång för regeringen är risken för avhopp och nu har det blivit verklighet. Men helt uppenbart är Johnsons det viktigaste – vi får nu avvakta vad Johnson säger, vad han indikerar med sin avgång, sade John Curtice, en av Storbritanniens ledande politiska experter och professor vid universitet i Strathclyde, till TT tidigare under måndagen.

Samtidigt har avgångskrav mot May kommit från annat håll. John McDonnell, Labourpartiets finanspolitiska talesperson, twittrade krav på Mays avgång. Själv underströk May att hon kommer att ta strid emot alla försök att utmana hennes ledarskap.

Sent på måndagen hölls en träff mellan premiärministern och parlamentsledamöter från det egna Torypartiet som befarades kunna leda till en intern omröstning om förtroendet för May. Premiärministern vägrade att ge en kommentar när hon lämnade mötet.

Ledande konservativa sade dock på kvällen att de inte väntade sig en förtroendeomröstning mot May.

Ihärdig brexitförespråkare

David Davis har varit minister med ansvar för det brittiska EU-utträdet sedan 2016. Han har enligt uppgift hotat att sluta flera gånger tidigare, med hänvisning till Mays sätt att hantera frågan. Avhoppet var ändå oväntat. May tycktes under mötet i fredags ha övertygat de flesta, inklusive Davis, om att stödja hennes plan om att behålla ett nära handelssamarbete med EU.

Davis ersattes under måndagen av den 44-årige EU-skeptikern Dominic Raab, som fram tills nu varit bostadsminister. Han är en ihärdig brexitförespråkare, men har fördelen av att inte vara en högprofilerad medlem av kabinettet.

Också Toryledamoten Chris Green meddelade på måndagen att han lämnar parlamentet på grund av missnöje med brexitplanen.