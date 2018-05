Brand En rökskadad brandman har förts till sjukhus i Blekinge. Han har arbetat med insatsen vid en brand på ett kalhygge i Astensmåla norr om Karlshamn, skriver polisen på sin hemsida.

Räddningstjänsten har under eftermiddagen personal från fem stationer på plats. Branden i kalhygget bedöms vara under kontroll, men samtidigt har det börjat brinna i intilliggande skog och den branden sprider sig snabbt, elva meter per minut, enligt uppgift från räddningstjänsten till polisen.

Skogsbranden har man inte kontroll över, säger Stephan Söderholm, informatör vid polisens ledningscentral för region Syd.

Helikoptrar och brandflyg har satts in för att få kontroll över branden, rapporterar lokala medier.