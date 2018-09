En grupp på omkring 50 parlamentsledamöter för Konservativa partiet höll sent på tisdagen ett möte där det öppet diskuterades hur May kan tvingas bort, enligt källor till BBC. Ledamöterna tillhör en EU-kritisk grupp som kallar sig European Research Group (ERG) och är missnöjda med hur May hanterat förhandlingarna om landets utträde ur EU.

Men utåt sett står åtminstone ledande företrädare för gruppen bakom May.

Hon är en mycket plikttrogen premiärminister och hon har mitt stöd, jag vill bara att hon ändrar en punkt i sin politik, säger ERG-ordföranden Jacob Rees-Mogg, enligt Reuters.

En av politikerna som närvarade vid mötet säger till AFP att det bara var fem sex ledamöter som öppet argumenterade för att avsätta May. Enligt det konservativa partiets regler kan en ledarskapsomröstning tvingas fram om minst 15 procent av ledamöterna, vilket för närvarande motsvarar 48 ledamöter, kräver en sådan.

Storbritannien ska lämna EU i slutet av mars i nästa år. Parterna hoppas kunna nå ett avtal för utträdet senast vid årsskiftet så att båda sidors parlament hinner godkänna den innan brexit träder i kraft.

ERG gillar inte Mays plan för hur Storbritannien ska kunna vara kvar i EU:s frihandelszon efter utträdet. Gruppen har dock fått kritik för att inte ha presenterat något detaljerat motförslag.