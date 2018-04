Född 1960 i New York, uppvuxen i New Jersey. Har en juristexamen från University of Chicago.

Har varit federal åklagare i New York samt arbetat för flygplanstillverkaren Lockheed Martin och investeringsbolaget Bridgewater Associates. Comey har också undervisat i juridik vid ansedda Columbia University i New York.

Comey har varit registrerad republikan stora delar av sitt liv, även om han nu inte är partimedlem. Mellan 2003 och 2005, under George W Bushs tid som president, var han biträdande justitieminister.

2013 utsågs han av Barack Obama till chef för den federala polismyndigheten FBI. Mandatet är på tio år. Donald Trump gav honom sparken 9 maj 2017.

Källor: FBI:s hemsida, CNN