Hur ser brudklänningen ut? Den måste ju vara något alldeles extra. Vem har designat den? Och nog kräver det starka nerver att inledningsvis skrida ensam i fram i altargången innan blivande svärfar tar vid och ledsagar henne de sista stegen.

Vigseln mellan de båda – 33-årige prins Harry, nummer sex i den brittiska successionsordningen, och 36-åriga skådespelaren Meghan Markle – äger rum klockan 12 (klockan 13 svensk tid) i St George's Chapel vid Windsor Castle.

Frågade prins Charles

Sent stod det klart att Meghan Markles far Thomas Markle inte kommer att kunna närvara vid vigseln på grund av hjärtproblem. Därför har bruden valt att ensam skrida in i altargången. Ungefär halvvägs tar prins Charles emot. Enligt Kensington Palace var det Meghan Markle själv som frågade sin blivande svärfar om han kunde tänka sig att leda henne de sista stegen fram till brudgummen.

Prinsen av Wales är glad att få välkomna fröken Markle in i den kungliga familjen på detta vis, säger en talesperson för Kensington Palace enligt nyhetsbyrån AFP.

Ett tag spekulerades det om att brudens mor Doria Ragland skulle kunna leda sin dotter men det blev alltså prins Charles.

Thomas Markle hälsar att han kände sig "hedrad och tacksam" över att prins Charles leder dottern fram till altaret, rapporterar kändissajten TMZ.

Besked om titlar

Modern och dottern tillbringade kvällen före bröllopet ihop, medan brudgummen och hans bestman, storebror prins William, tidigt på fredagskvällen tillsammans gick ut för att hälsa på rojalistiska entusiaster som samlats utanför Windsor Castle.

Inga detaljer är ännu kända kring brudens klänning eller vem som designat den. Inte heller vilka officiella titlar paret kommer att få. Men enligt BBC väntas drottning Elizabeth att tilldela dem något av de vakanta hertigdömena.

Prins Harry är den brittiske tronarvingen prins Charles och framlidna prinsessan Dianas yngste son. Meghan Markle är tidigare mest känd för sin roll i den amerikanska tv-serien "Suits".

Den överdådiga vigseln tros kombinera brittiska pompa och ståt med Hollywoodglamour, och kommer att följas av miljontals tv-tittare världen över. SVT direktsänder evenemanget med start klockan 10.15.