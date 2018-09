Religion I dag kommer Tibets andlige ledare Dalai lama till Sverige för första gången sedan 2011, för ett besök i Malmö. Den 83-årige Dalai lama kommer att delta i biståndsorganisationen Individuell människohjälps 80-årsjubileum.

I Malmö kommer den 83-årige Nobelpristagaren bland annat att prata om "The art of happiness and peace".