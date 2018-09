Antalet självmord i Sverige har minskat med cirka 20 procent under de senaste 15 åren. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna där självmorden legat på samma nivå under en längre tid. Det handlar om cirka 40–50 ungdomar under 20 år varje år. Bland män mellan 15 och 44 år är det den ledande dödsorsaken.

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät har cirka 500 000 personer haft självmordstankar det senaste året. Cirka 100 000 har genomfört självmordsförsök och cirka 1 500 fullbordat ett självmord.

Källa: Karolinska institutet, mind.se

SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112.

Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppen 06—24 varje dag. Tel: 90101

Chatt: chat.mind.se

Mejl: mejlsvar@mind.se

Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

Webb: www.1177.se

Hjälplinjen

Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13—22.

Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar 21—06

Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21—06.

Bris — barnens rätt i samhället

Tel: 116 111, alla dagar 14—21.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar 9—12

Chatt, alla dagar 14—21: http://www.bris.se/?pageID=189

Spes — Suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 08-34 58 73, telefonjour varje dag 19—22.

Webb: http://spes.se/

Källa: mind.se

Filippa Gagnér Jennetegs tips:

1. Ta kontakt – nu ska du inte vara ensam. Kontakta vården, en närstående eller någon av hjälpresurserna ovan.

2. Vinn tid – medan du väntar på hjälp kan du försöka:

Lugna dig: Gå i rummet och andas några lugna andetag. Ta en varm dusch eller massera dig själv.

Trötta ut dig: gör så många situps eller armhävningar du bara orkar. Boxa hårt i en kudde eller dansa vilt hemma.

Distrahera dig: Titta på TV, spela mobilspel. Försök rabbla alfabetet baklänges eller baka en kaka. Sjung sånger du kan utantill, storstäda eller lösa korsord eller sudoku.

1. Gör någonting nu. Det viktigaste är att du reagerar, tänk inte att någon annan ska göra det.

2. Reflektera över dina egna känslor och skilj dem från den som mår dåligt. Försök att finnas där känslomässigt.

3. Ge tid, visa att du är där och var inte dömande.

4. Fråga om självmord, det är det enda sättet att ta reda på om någon har självmordstankar. Att det skulle väcka den björn som sover är en myt, däremot ska du aldrig lova att bevara någons självmordstankar som en hemlighet.

5. Kontrollera hur länge tankarna funnits genom att ställa följdfrågor, till exempel om personen har tänkt ut hur och när självmordet ska genomföras. Fråga sedan hur du kan hjälpa och stötta personen så att hen kan hitta livsglädje och kraft istället.

6. Bestäm vad ni ska göra i nästa steg, ta hjälp av andra för att uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp. Bär inte hela ansvaret själv, tvärtom är det viktigt att du också tar hand om dig själv.

7. Självmordstankar återkommer ofta och be personen lova att be om hjälp när det behövs, det ökar sannolikheten att hen faktiskt för det. Visa ditt engagemang och vilja att förstå. Stanna kvar då upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna.