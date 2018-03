Det säger Zoran Stanic, ombudsman på IF Metalls avdelning i Östergötland. Han konstaterar att frågan om åtgärder vid lågkonjunktur inte har varit ett så stort diskussionsämne bland medlemmarna den senaste tiden.

– Det är så pass färskt fortfarande. Däremot är frågan om omställning och utbildning väldigt aktuell. Behovet av utbildning är jättestort i takt med trenden med digitalisering och automation. Känslan är att arbetsgivarna generellt inte ger våra medlemmar den tid man behöver.

– Allt ska gå så fort nu. Det är "just in time" som gäller och produktionen måste gå först. Det blir svårt att lägga in utbildning då.

Därför tror Zoran Stanic på regeringens planer att utvidga stödsystemet vid lågkonjunktur, där man behåller sin anställning och studerar.

– Då kommer det att finnas tid att ställa om. Det blir en ökad trygghet för medlemmarna. Det är stor skillnad om man vet att man inte är uppsagd. Studierna gör också att man undviker den passivitet som kan följa med arbetslöshet.

Men han tror inte på ett villkorslöst stöd och han tror att det kräver kontroller.

– Man måste avsätta resurser för att kontrollera att systemet inte utnyttjas, säger Zoran Stanic.