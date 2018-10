33-årige Abu Yazan och hans familj måste färdas över Eufrat med båt för att söderifrån kunna ta sig in till al-Raqqa. Motorcykeln är parkerad på ett litet fartyg som guppar över floden ett par minuter innan det stannar för att släppa av passagerarna i den syriska stadens utkant.

Det är svårt, barnen är konstant rädda för att drunkna, säger Abu Yazan.

Vi vill att bron ska repareras eftersom det är säkrare än att transporteras över vattnet.

150 000 har återvänt

Det är nu ett år sedan den USA-ledda koalitionen kunde deklarera sin seger och konstatera att man lyckats fördriva terrorgruppen IS från sitt då starkaste fäste. Samtliga broar förstördes under de omfattande luftanfallen som syftade till att blockera jihadisternas flyktvägar. Av al-Raqqas välkända "Old bridge" finns bara två pelare kvar.

Offensiven avslutades den 17 oktober förra året, och en civil förvaltning, RCC, bestående av den arabiska lokalbefolkningen tog över för att bygga upp staden. Uppemot 150 000 invånare har återvänt enligt FN:s senaste beräkningar – men staden är fortfarande i ruiner. Rasmassor blockerar gatorna och viktig infrastruktur är satt ur system. Stadens största sjukhus är än i dag ödelagt.

"Förstörelsen är massiv"

RCC säger att de inte har tillräckligt med pengar för att bygga upp staden igen – än mindre reparera vatten- och elledningarna. Den USA-ledda koalitionen har hjälpt till att röja minor, skyffla undan resterna av kriget och att reparera skolor.

Men hjälpinsatsen är blygsam i jämförelse med den storskaliga förstörelsen, säger Ahmad al-Khodr, företrädare för RCC, och vecklar upp en karta.

Förstörelsen är massiv och stödet är inte tillräckligt, säger han.

Distrikten i centrum blev mer skadade – 90 procent är förstört – i jämförelse med mellan 40 och 60 procent i de omkringliggande områdena.