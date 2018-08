Brand Efter en turbulent natt tilläts de evakuerade boende på Björkö återvända till sina bostäder. Polisen har i stort sett avvecklat sig från platsen och räddningstjänsten har tio man på plats för eftersläckningsarbetet.

Läget är lugnt nu, vi kommer nog vara kvar här hela dagen, säger Peter Eriksson, räddningsledare i Öckerö.

Under söndagen spred sig tjocka rökmoln från Björkö i Öckerö kommun och boende uppmanades att evakuera. Tre helikoptrar deltog i släckningsarbetet och extra färjetrafik kallades in för att få ut räddningstjänst till ön. Ett VMA gick ut till allmänheten – men elden var snabbt under kontroll.

Ett garage blev helt utbrunnet och det brann även i markterrängen. Branden misstänks ha startat av att någon skjutit en nödraket och en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor är upprättad.

Vi vet att det skjutits en nödraket, men jag har inga uppgifter om någon misstänkt, säger Tommy Nyman, presstalesperson på polisen.