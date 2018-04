Trump Tower på Manhattan i USA har ritats av arkitektfirman Der Scutt. Skyskrapan innehåller butiker och restauranger och ett 18 meter högt vattenfall, liksom kontor, lyxvåningar och Trumps organisations huvudkontor.

Här har bland annat skådespelaren Bruce Willis, världsstjärnan Michael Jackson och Paul Anka bott. Till och med Hillary Clinton har övernattat en gång i byggnaden, som började byggas 1979 och stod klar några år senare.

Byggnaden beskrivs av Trumps organisation vara 68 våningar hög, men är i själva verket 58 våningar (med tre våningar under marken). Förklaringen till de tio "borttappade" våningarna är att de kommersiella våningarna upp till våning 20 har en högre takhöjd, och att Trump då har uppgett att han fått tillstånd att kalla första bostadsvåningen för våning 30 i stället för våning 20, då den höjdmässigt var ungefär så hög.

I närheten av FN-skrapan i New York finns också skyskrapan Trump World Tower

