Brott En domare i Minnesota har dömt den före detta FBI-agenten Terry J Albury till fyra års fängelse för att ha läckt hemligstämplade dokument till den undersökande journalistiska sajten The Intercept, rapporterar The New York Times. I domen ingår också tre års övervakning när han släppts från fängelset.

Albury, som har etiopiska rötter, hade enligt hans advokater tröttnat på den "utbredda rasistiska och främlingsfientliga" hållningen bland kollegorna inom FBI:s kontraterrorarbete i Minnesota.

Han började 2016 fotografera dokument om FBI:s arbete med rekrytering av potentiella informatörer i etniska och religiösa minoritetsgrupper och överlämnade dem till The Intercept.

Albury har erkänt och i samband med att han fick sitt straff sade han att han önskar att han i stället lyft sina invändningar internt.

Jag ville verkligen göra skillnad och menade aldrig att försätta någon i fara, sade han.