I samband med att han träffade president Donald Trump i Washington medgav Löfven att Sverige har problem med organiserad brottslighet. Men han pekade också på lagändringar och andra motåtgärder.

Vi gör mycket för att bekämpa detta och vi kan också se vissa resultat nu i våra tre största städer med minskade skjutningar för att vi attackerar den organiserade brottsligheten mycket tufft, sade Löfven.

Från polishåll får Löfven delvis medhåll – men med förbehåll:

Tittar man på de första fem veckorna i år så är det färre skjutningar än motsvarande period förra året. Så där har han ju rätt. Men det är en ganska liten period. Det handlar om ganska små tal, säger Sven Granath, kriminolog och analytiker vid polismyndigheten som har studerat skjutningar i Stockholmsregionen, till TT.

Inte dra slutsatser

Justitieminister Morgan Johansson (S) har också noterat minskningen, men säger under en debatt om utanförskapsområden:

Vi ska inte dra några slutsatser av det.

Sven Granath säger att det inträffade tio bekräftade skjutningar i Stockholms län under årets första fem veckor, att jämföra med 14 skjutningar under samma period i fjol.

Granath påpekar att slumpen får betydelse när det handlar om 10–20 incidenter, och att det bör finnas resultat från åtminstone ett kvartal för hela landet för att kunna prata om en minskning eller inte.

Och jämfört med tio år sedan är det ju betydligt fler skjutningar i dag, uppger Granath.

Det beror ju alltid på vilken period man väljer. Man kan ju välja den period man vill beroende på vad man vill ha sagt.

Framgångsrika strategier

Under sitt fortsatta USA-besök säger Stefan Löfven nu att det är viktigt att konstatera att det finns strategier som är framgångsrika.

Jag drar inte slutsatsen att problemen är över, men om siffrorna är lägre så är siffrorna lägre och då tycker jag att det är viktigt att ha sagt också det. För vi får inte heller hamna i en situation som vissa säger – att det här har kommit för att stanna, säger han till TT.

Statistik från polisen visar också en kraftig minskning av skjutningarna under januari och februari. I år har 25 skjutningar inträffat under de första två månaderna, medan det i fjol var 53 under samma period.

"Är en minskning"

Mats Löfving, chefen för Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (Noa), talar om en påtaglig minskning på riksnivå jämfört med i fjol.

TT: Men är det meningsfullt att prata om en minskning på så kort period?

Det är en minskning. Sen vill jag inte kommentera hur du eller statsministern värderar det.

Samtidigt säger Löfving att han inte har någon annan uppfattning än Granath vad gäller att slumpen kan spela in på så kort period och få incidenter.