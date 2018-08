Manifestationen kallades "Unite the Right 2", alltså en uppföljning på förra årets vit makt-marsch under parollen "Ena högern" i Charlottesville, som slutade med dödligt våld.

Denna gång fick extremisterna inte tillstånd i Charlottesville, som ligger drygt 15 mil sydväster om Washington. Men en marsch på en och en halv timme skulle hållas i huvudstadens centrala delar på söndagen.

Till slut dök dock bara 20–25 deltagare upp, och redan vid metrostationen Foggy Bottom blev de utbuade av stora skaror motdemonstranter som ropade "skäms!" och "ut ur vår stad!".

|

Motdemonstranter kan ha varit uppemot hundra gånger fler, och även polisen och medier var på plats i mängd. Samtidigt som regnet tilltog höll högermännen en kort marsch, men vid Lafayette Park – i anslutning till Vita huset – körde polisen fram bussar, som sedan förde bort extremnationalisterna.

I ösregnet tunnades även motdemonstranternas led snabbt ut, även om en del försökte förvandla dagen till en folkfest med dans på gatorna.